American Skin, primo trailer per il nuovo film di Nate Parker

È grazie a Vertical Entertainment che possiamo mostrarvi il primo e intenso trailer ufficiale del dibattuto American Skin scritto, diretto e interpretato da Nate Parker e prodotto da Spike Lee, dedicato sempre alla questione dei diritti civili degli afro-americani ma da un punto di vista "violento".

Presentato al Festival di Venezia del 2019, Il film è un dramma sulla violenza della polizia e il razzismo negli Stati Uniti ed è stato scritto, diretto e interpretato da Parker: curiosamente il film d'esordio del cineasta, il crudissimo The Birth of a Nation, era passato anche quello per l'Italia, dato che venne presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2016.



In American Skin Parker interpreta Lincoln Jefferson, un veterano dei marine ora bidello in una prestigiosa scuola media in California, che sta cercando di riparare il suo rapporto con suo figlio dopo il divorzio. Un giorno, durante un controllo di polizia di routine, il ragazzo viene ucciso, ma l'ufficiale colpevole di averlo sparato viene dichiarato innocente senza dover affrontare un processo.



Scoraggiato per l'essenza di un processo equo, Lincoln prende in ostaggio l'intera stazione di polizia e mette in scena un processo farsa in cui i detenuti nella stazione e gli altri civili presenti fungono da membri della giuria, che dovranno agire al posto del governo per dare finalmente giustizia al bambino morto.



L'uscita è prevista in video on demand in territorio americano il prossimo 15 gennaio 2021.