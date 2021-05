American Skin arriva su Sky: diseguaglianza sociale e razzismo nel trailer del film

Sky ha annunciato l'arrivo di American Skin, dramma diretto, scritto e interpretato da Nate Parker che racconta la disperazione di un padre in cerca di giustizia per la morta del figlio adoloscente ucciso da un poliziotto bianco.

L'appuntamento è per lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema potranno accedere alla visione demand prima di tutti nella sezione extra.

Presentato da Spike Lee al Festival del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Filming Italy Award come miglior film nella sezione Sconfini, American Skin racconta le azioni disperate di Linc, un veterano della guerra in Iraq che, tornato in patria, vede il figlio quattordicenne Kijani morire davanti ai suoi occhi per mano di un poliziotto durante un controllo stradale. Privato di un processo equo, dopo l’assoluzione in tribunale di Mike Randall, il poliziotto che aveva sparato al ragazzo uccidendolo, Linc decide di farsi giustizia da solo. Ad accompagnare lo spettatore nel racconto Jordin King, uno studente di cinema deciso a girare un documentario sulla morte di Kijiani e sul desiderio di giustizia di Linc. Insieme alla sua troupe Jordin diventerà testimone diretto e protagonista dell’intera vicenda, con la responsabilità di farla conoscere al mondo.

All'interno della news potete trovare il trailer ufficiale. Per altri approfondimenti, vi lasciamo a 5 film recente da vedere contro il razzismo.