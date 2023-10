American Psycho, questo cosplay di Christian Bale potrebbe essere il migliore di sempre

Nelle ultime ore su X è circolato un video che mostra un cosplayer nei panni di Patrick Bateman, il personaggio interpretato da Christian Bale nel cult American Psycho. Un cosplay talmente somigliante all'originale che potrebbe essere votato come miglior cosplay di American Psycho di tutti i tempi. Voi cosa ne pensate?

American Psycho è un film del 2000 diretto da Mary Harron e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Bret Easton Ellis.

Il film racconta la storia del giovane broker Patrick Bateman alla fine degli anni '80, di giorno uomo in carriera di Wall Street e di notte serial killer psicopatico. Nel cast del lungometraggio anche Chloë Sevigny, Reese Witherspoon, Samantha Mathis, Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Matt Ross, Bill Sage e Guinevere Turner, che partecipò anche alla scrittura della sceneggiatura. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di American Psycho.



Il ruolo di Patrick Bateman ha contribuito a lanciare la carriera di Christian Bale e nel corso degli anni il film è diventato un vero e proprio cult del genere thriller, nonostante le recensioni contrastanti della critica.

Il personaggio di Patrick Bateman è spesso utilizzato anche su internet come meme in svariate occasioni ed è entrato ormai da tempo nell'immaginario popolare.



Nel 2021, Lionsgate aveva annunciato una serie tv di American Psycho ma in seguito il progetto pare sia stato accantonato perché non sono state annunciate altre novità.