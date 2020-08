American Pie, Universal Pictures svela il nuovo film: arriverà anche su Netflix ad ottobre

La Universal Pictures ha pubblicato a sorpresa il trailer ufficiale di American Pie Presents: Girls 'Rule, il primo nuovo film della celebre saga teen da quasi un decennio.

Inoltre, lo studio ha promesso arriverà presto su Netflix, con la data di uscita per home-video fisico e on demand prevista per il 6 ottobre prossimo. Come possiamo vedere nel trailer, il nuovo film sembra molto in linea con i precedenti spin-off rilasciati nel corso degli anni: il filmato promozionale rivela un gruppo di ragazze che stanno avendo problemi con la loro vita sentimentale, soprattutto per quanto riguarda la sfera fisica.

Decidono di fare un patto per correre ai ripari, e sebbene la trama sembri molto in linea con l'originale American Pie (con l'aggiunta di alcuni riferimenti non troppo sottili alla celebre commedia volgare per adolescenti) è evidente che questa volta il gruppo di protagonisti sarà ... un gruppo di protagoniste: Madison Pettis, Lizze Broadway, Piper Curda, Natasha Behnam, Darren Barnet, Zachary Gordon, Camaron Engels, Christian Valderrama, Barry Bostwick, Ed Quinn, Sara Rue compongono il cast, con la sorprendente aggiunta di Danny Trejo!

Mike Elliott ha diretto il film da una sceneggiatura di Blayne Weaver e David H. Steinberg.

