American Pie, Tara Reid è sicura: 'Il quinto film si farà'

Il primo film dell'ormai iconico franchise risale al 1999, e anche se forse oggi il #MeToo avrebbe influito sull'uscita di American Pie molti spettatori sono rimasti affezionati alla saga, che ha lanciato attori del calibro di Jason Biggs, Alyson Hannigan e Natasha Lyonne. Tara Reid, nel ruolo di Vicky, era presente in tre dei quattro film.

Dopo aver recitato in American Pie e American Pie 2, ha saltato il terzo capitolo (American Pie - Il matrimonio) nel 2003, per poi tornare nella reunion del 2012 (puoi leggere qui la nostra recensione di American Pie - Ancora insieme). Il franchise comprende anche alcuni spin-off, ma dal momento che mancano tutti i principali attori, i fan di vecchia data si chiedono se e quando potranno vedere un quinto film del filone principale.

In una recente intervista con ET, Tara Reid è sembrata più che ottimista al riguardo: ha raccontato dell'esistenza della sceneggiatura di American Pie 5, che definisce "una delle migliori di sempre", e si è detta convinta che "il film si farà, anche se non so quando". Il più grande ostacolo, secondo lei, è riuscire a radunare il vecchio cast in un momento propizio per tutti: a quanto racconta, comunque, l'attrice è ancora in contatto con molti colleghi.

"Dobbiamo riunire tutti gli attori e allo stesso tempo coordinare tutti i nostri impegni" ha spiegato Tara Reid. "Ci teniamo tutti in contatto in modi diversi. Quando cresci con qualcuno, non puoi mai dimenticarlo."