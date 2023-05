American Pie 5, Seann William Scott ha un'idea per il sequel:'Sarebbe divertente'

Verso la fine degli anni '90 il cinema si è concentrato su un filone adolescenziale che si è consolidato nell'immaginario dei ragazzi di quella generazione. Uno dei franchise più amati è American Pie, che seguiva le vicende di un gruppo di liceali impegnati nel tentativo di perdere la verginità prima del ballo di fine anno.

Leader indiscusso e organizzatore delle feste più incredibili è il personaggio di Steve Stifler, interpretato da Seann William Scott.



Intervistato da Comicbook, l'attore ha confessato di avere un'idea per il quinto film, alla domanda se una reunion è prevista dopo l'ultimo film del 2012:"Non so, amo così tanto il personaggio. Dobbiamo avere una grande idea, e soprattutto di questi tempi, dev'essere fantastica. La commedia è impegnativa, e loro lo sono sempre state, ma sono davvero cambiate. Onestamente, penso di aver parlato di un'idea. Ne avevo una e ne ho ancora una di cui abbiamo letteralmente iniziato a parlare solo di recente".



Anche Tara Reid era convinta del quinto film qualche anno fa. Nell'intervista, Scott è entrato nei dettagli:"Sarebbe penso molto divertente vedere un tipo come Stifler sulla quarantina oggi, che cerca di capire le cose. Un ragazzo che non è cambiato molto ma il mondo è cambiato, e come sarebbe la sua vita? C'è una fine divertente nella storia? Non so se succederà mai".



Lo scorso autunno era stato annunciato un reboot di American Pie, atteso con grande interesse dai fan.