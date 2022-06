Everyeye incontra Jonathan Rhys Meyers:"I film che mi hanno cambiato la vita"

È uscito nelle sale lo scorso 19 maggio American Night, film diretto da Alessio Della Valle, con protagonista Jonathan Rhys Meyers, e presentata alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2021. Oggi vi mostriamo la nostra video intervista alla star di American Night a cura di Sonia Serafini.

Nel corso dell'appassionante chiacchierata, l'attore ha parlato con noi di cinema e dei film che gli hanno cambiato la vita. Jonathan Rhys Meyers sarà nel cast di 97 minutes, il nuovo film con Alec Baldwin e MyAnna Buring.



American Night, scritto e diretto da Alessio Della Valle, alla sua opera prima, è ambientato nel mondo dell'arte contemporanea di New York.

Jonathan Rhys Meyers interpreta John Kaplan, un eccentrico mercante d'arte e riconosciuto come miglior esperto di falsi pittorici, che s'imbatte nel boss mafioso Michael Rubino (Emile Hirsch), dopo la sparizione della nota Marilyn Rosa di Andy Warhol. John Kaplan dovrà affrontare diverse vicissitudini per salvare se stesso e la donna che ama: Sarah Flores, interpretata da Paz Vega.

Prodotto da Lionsgate, il film è distribuito in Italia da Rai Cinema e 01 Distribution, con il candidato all'Oscar Marco Beltrami alle musiche.



Nel cast del film di Alessio Della Valle anche star del calibro di Jeremy Piven, Michael Madsen, Fortunato Cerlino e Annabelle Belmondo. Fortunato Cerlino lavorerà con Roman Polanski nel suo nuovo film The Palace, al fianco di Mickey Rourke.