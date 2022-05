American Metal: riprese terminate per il nuovo thriller d'azione di John Travolta

John Travolta ha attraversato momenti davvero difficili negli ultimi anni, prima la morte di suo figlio e poi la scomparsa di sua moglie Kelly Preston. Per fortuna però l'attore ha trovato nel cinema un porto sicuro ed è finalmente tornato all'opera con il film American Metal.

Si tratta di un thriller d'azione realizzato con Stephen Dorff, in cui lo scrittore e regista esordiente Nicholas Maggio racconta la storia di un padre di famiglia disperato e in difficoltà che è costretto dalle avverse fortune a compiere una rapina,. Tuttavia, quando il furto diventa violento, si ritrova braccato sia dalla polizia che dalla mafia di Dixieland.

Le riprese di questa pellicola che include anche Shiloh Fernandez (Evil Dead), Ashley Benson (Spring Breakers) e Kevin Dillon (Platoon, The Doors, Entourage), si sono appena concluse in Georgia. L'uscita negli Stati Uniti è prevista per il 2023 mentre per l'Italia, non vi sono ancora informazioni in merito.

Ricordiamo che di recente John Travolta ha salutato l'amico Bruce Willis, costretto a salutare per sempre il cinema a causa di una patologia altamente invalidante. Sui social la star di Pulp Fiction ha scritto: "Bruce ed io siamo diventati buoni amici quando abbiamo condiviso due dei nostri più grandi successi, Pulp Fiction e Senti chi parla. Anni dopo mi disse: 'John, voglio solo che tu sappia che quando ti succede qualcosa di buono, è come se succedesse anche anche me'. Ecco com'è fatta una vera persona generosa. Ti voglio bene Bruce."