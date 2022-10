American Hustle, Christian Bale avrebbe fatto da 'mediatore'?

Da tempo abbiamo avuto l'occasione di assaporare i dietro le quinte di American Hustle. David O. Russel ha scelto degli attori sensazionali, che hanno saputo portare in vita una sceneggiatura strabiliante. Non tutto il cast, però, sembra soddisfatto dell'esperienza, e pare che ci sia stato bisogno di una mediazione .

Ma chi ha dovuto assumersi questo incarico?

In un'intervista per GQ, Christian Bale ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il rapporto turbolento tra Amy Adams e il regista David O. Russel. Come riporta la fonte, in effetti, il regista avrebbe un modo di dirigere un po' aggressivo. Durante le riprese del film (2013), Bale si sarebbe sentito in dovere di fungere da "mediatore" tra le due parti, e a quanto pare avrebbe ripetuto più volte al regista di "fare un passo indietro".

Da una parte la star comprende il motivo della tensione: "Bisogna ricordare, gli stessi personaggi sono delle personalità che difficilmente fanno marcia indietro in nessun tipo di situazione, giusto?". Il nostro attore riflette sul fatto che altri membri del cast non abbiano avuto lo stesso approccio: "Jennifer Lawrence non tollera questo tipo di cose. E' Teflon. Io non sono Teflon, ma non riesco neanche a sopportare che altre persone vengano trattate male. Non mi sta bene. Per me la vita è più importante di un film. Mi ha davvero insegnato come distinguere tra lavoro e casa, e infatti mi ripetevo che non avrei potuto portarmi questa esperienza con me e proiettarla su mia figlia". Bale sembra aver sempre agito "nel modo più appropriato, in un vero stile Irv".

Emerge quindi un carattere molto empatico e sensibile da parte dell'attore, che aggiunge: "Se riesco a capire perché questo tipo di contrasto avviene, allora cerco di essere un mediatore. E' nella mia natura dire 'Hey, eddai, sediamoci un attimo e risolviamo. Dobbiamo riuscire a fare funzionare questo rapporto".

In ogni caso, Bale rispetta entrambi i litigandi: "No. No, no, no. No. Qui si lavora con due talenti incredibili. Non lascio che questo influenzi o contamini il mio lavoro in nessun modo. [...] Quando lavori con persone estremamente talentuose come Amy o Adam, ci saranno per forza dei diverbi. Ma sono fottutamente fenomenali quei due".

