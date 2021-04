American Horror Story 10, Angelica Ross:'Sarà un bagno di sangue'

Ospite del The Ellen Show, la star di American Horror Story Angelica Ross, ha raccontato qualcosa in più sulla decima stagione dello show cult di Ryan Murphy su cui al momento si sa ben poco, a parte il titolo ufficiale: Double Feature. Verranno raccontate due storie differenti per la prima volta nella stessa stagione.

"Questa nuova stagione è semplicemente incredibile. Ho già iniziato a lavorare con Frances Conroy. I fan storici di American Horror Story saranno entusiasti perché Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock saranno tutti presenti. Ma poi sarà un bagno di sangue. Tutto quello che posso dire è che sarà un bagno di sangue. Non so se lo posso guardare".



Svelando il titolo Ryan Murphy ha confermato che il nuovo ciclo di episodi sarà come se fosse composto da due stagioni in onda nello stesso anno solare:"Quindi raddoppia il piacere di guardarla. Una storia ambientata in riva al mare (con il cast annunciato). La seconda con la sabbia (l'annuncio sta per arrivare)".

Una stagione e due storie, come confermato da Leslie Grossman. A marzo è stata svelata la prima immagine dei mostri della stagione e la prima immagine di Macaulay Culkin nella serie.

Il cast comprende Leslie Grossman, Frances Conroy, Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock, Kathy Bates, Billie Lourd, Adina Porter e Lily Rabe.

Allo show parteciperanno anche Macaulay Culkin, Kaia Gerber, Ryan Kiera Armstrong e Spencer Novich.