American History X, Edward Norton rifiutò Salvate il soldato Ryan per il film!

American History X è diventato in pochissimo tempo un cult generazionale. La pellicola, tuttora, è ricordata come uno dei migliori film degli anni '90 che lanciarono nel firmamento di Hollywood il talento di Edward Norton rendendolo scontato agli occhi di tutti. Ma cosa fece l'attore per il ruolo?

Oltre alle curiosità più conosciute su American History X ci sono tantissime altre cose poco conosciute riguardo la pellicola del 1998. Le più particolari riguardano le scelte fatte da Edward Norton prima di decidere di collaborare alla realizzazione del film. L'attore, inizialmente, era stato tenuto in considerazione per entrare nel cast di Salvate il soldato Ryan. Dopo esser stato inserito nel cast di American History X, l'attore decise di abbandonare il ruolo per il film di Steven Spielberg.

Altra decisione presa dall'attore prima dell'inizio delle riprese fu quella di aumentare la propria massa muscolare per rendere più "vero" il personaggio e, soprattutto, dargli una immagine più minacciosa. Oltre a questo l'attore, insieme alla costar Edward Furlong decisero di rasarsi completamente la testa per American History X. La scelta fatta da entrambi fu un modo per entrare maggiormente nei propri personaggi.

