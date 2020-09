American Gigolo, il rifiuto di John Travolta fu la fortuna di Richard Gere

Questa sera su La 7 va in onda American Gigolò, il film del 1980 scritto e diretto da Paul Schrader che segnò la definitiva consacrazione di Richard Gere. Probabilmente però non sapete che il ruolo di Julian Kay era stato inizialmente affidato ad un'altra star del cinema, ovvero John Travolta.

L'attore dopo La febbre del sabato sera e Grease era all'apice della sua carriera, e dunque voleva avere a tutti costi l'ultima parola sullo script finale del film ma, il regista Paul Schrader non gradì questa eccessiva arroganza e si rifiutò di dargli carta bianca. Così poco prima che la produzione prendesse il via, John Travolta decise di non partecipare alla realizzazione di American Gigolò, portando però via con se tutti gli abiti Armani che erano stati realizzati su misura per lui.

Insomma, anche se il ruolo dell'avvenente Julian Kay sembra essere stato cucito addosso a Richard Gere, l'attore è stato nella realtà dei fatti solo un ripiego ed è stato scritturato ad appena due settimane dall'inizio delle riprese. Addirittura prima di John Travolta per questa parte era stato contattato Christopher Reeve. American Gogolò non è però l'unico film in cui Richard Gere è subentrato a John Travolta, l'attore lo ha fatto anche in I giorni del cielo (1978) e Ufficiale e gentiluomo (1982) e Chicago (2002).

Come rivelato al Giffoni Film Festival, Richard Gere era particolarmente intimorito per questo ruolo essendo stato da sempre un tipo particolarmente timido. Per ulteriori approfondimenti sull'attore, date un'occhiata alle 5 curiosità su Richard Gere che abbiamo scovato per voi.