American Gigolò: ecco i film che hanno ispirato il capolavoro di Paul Schrader

Questa sera andrà in onda il film American Gigolò, considerato l'apice della carriera registica di Paul Schrader, fino ad allora stimatissimo sceneggiatore conosciuto principalmente per la sua collaborazione con Martin Scorsese. La pellicola con Richard Gere protagonista fece scandalo e a oggi è considerata un vero e proprio cult.

Schrader nel corso degli anni ha ammesso che per il suo film l'ispirazione principale fu Diario di un ladro del 1959 del regista francese Robert Bresson, confermando poi quest'ultima ispirazione - o almeno alcuni suoi temi - anche per un altro film da lui diretto, The Walker del 2007.

Scritto e diretto da Schrader, American Gigolò fu la sua terza regia arrivata nel 1980 casualmente lo stesso anno in cui Schrader firmò una tra le sue sceneggiature più celebri, quella di Toro Scatenato di Martin Scorsese, con cui l'anno dopo fu candidato ai Golden Globes; sempre per Scorsese nel 1977 aveva scritto il capolavoro senza tempo Taxi Driver.

Inoltre, dovete sapere che Richard Gere non fu affatto la prima scelta del regista, bensì la terza in quanto la parte principale di Julian Kay era stata concepita per Christopher Reeve, che rifiutò. Successivamente la parte venne offerta a John Travolta. L'attore dopo La febbre del sabato sera e Grease era all'apice della sua carriera, e dunque voleva avere a tutti costi l'ultima parola sullo script finale del film ma il regista Paul Schrader non gradì questa eccessiva arroganza e si rifiutò di dargli carta bianca. Così poco prima che la produzione prendesse il via, John Travolta decise di non partecipare alla realizzazione di American Gigolò, portando però via con se tutti gli abiti Armani che erano stati realizzati su misura per lui.