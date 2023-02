American Gangster, il film di Ridley Scott è tratto da una storia vera?

Il 18 Gennaio 2008 usciva American Gangster, film che vide nomi come Denzel Washington, Russel Crowe, Brian Grazer, Steven Zaillian e, chiaramente, Ridley Scott.

Di cosa parla American Gangster di Ridley Scott? Si tratta di una storia vera? Sì.

Il film segue le vicende di Frank Lucas (interpretato da Denzel Washington), un importante, se non IL più importante trafficante di droga a New York, durante gli anni '70. Un 'genio del male', che divenne conosciuto per la Blue Magic, un tipo di eroina assai prestigioso. La cerchia di clienti del gangster non era scelta casualmente, infatti: parliamo di grandi nomi, persone dell'alta società, celebrità, politici e così via...

Il suo metodo era quello di farsi mandare la droga direttamente dal Sud-Est Asiatico, ma soprattutto dal Vietnam, facendo in modo di inserire la droga nelle bare dei soldati statunitensi, immuni ai controlli doganali

Qualche anno fa, tale mente criminale ci lasciava: Frank Lucas scomparve all'età di 88 anni, dopo aver collaborato con la giustizia per salvaguardare la sua famiglia, e rivelando anche la sua solita giornata lavorativa: l' orario d'inizio erano le quattro di pomeriggio, momento in cui la polizia cambiava turno. Sfruttando quel lasso di tempo, Frank Lucas conquistò la sua posizione criminale con poco 'sforzo' e astuzia.