American Beauty, lo sceneggiatore:'Lo scandalo di Kevin Spacey ha segnato il film'

Lo sceneggiatore di American Beauty, Alan Ball, ha dichiarato di non essere convinto che il film oggi verrebbe prodotto a causa soprattutto della trama, che vede una famiglia borghese della provincia americana distrutta a causa dell'ossessione di un uomo nei confronti di una ragazza di appena 17 anni. Ma non solo per questo motivo.

Il fatto che un il ruolo del protagonista sia interpretato da Kevin Spacey, accusato di essere un molestatore sessuale, getta un'ombra sul film.

"Mi sento davvero triste perché quello che è successo con Kevin ha lasciato il segno. Soprattutto perché il personaggio che ha interpretato nel film è qualcuno che brama una ragazza di 17 anni. Mi chiedo se quel film sarebbe stato realizzato adesso" confessa Ball.



Scritto da Alan Ball e diretto da Sam Mendes, American Beauty venne presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival del 1999, ottenendo diversi consensi prima di arrivare nelle sale.

Il film incassò poco più di 350 milioni di dollari a fronte di un budget da 15 milioni. Agli Oscar il film ricevette otto candidature, portando a casa i premi come miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura originale, miglior attore protagonista e miglior fotografia.



Nel mese di maggio Kevin Spacey ruppe il silenzio dopo diverso tempo dalle accuse per molestie sessuali. Per saperne di più sul cinema di Sam Mendes, leggete il nostro approfondimento.