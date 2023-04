American Assassin, a quale storia vera è ispirato il film con Dylan O'Brien?

Il cinema è infestato da film che raccontano la storia di uomini qualunque in cerca di vendetta. Questo è anche il caso di American Assassin, film del 2017 tratto dall'omonimo romanzo di Vince Flynn, della storia di un uomo che, dopo aver perso la fidanzata in un attentato; viene assunto dalla CIA.

La pellicola ha come protagonisti Dylan O'Brien e Michael Keaton nei ruoli dei protagonisti, il giovane agente Mitch Rapp e il suo mentore Stan Hurley, veterano della Guerra Fredda. La vita del ragazzo viene sconvolta dopo che la fidanzata resta brutalmente uccisa in un attentato ad Ibiza. Nel romanzo di Flynn si fa riferimento ad un evento totalmente diverso da quello che viene raccontato nel film, creato dallo sceneggiatore Stephen Schiff.

Già dal trailer di American Assassin si capirsce quanto, rispetto al libro siano stati cambiati dei punti cruciali. Nel romanzo di Flynn, infatti, la fidanzata del protagonista perdeva la vita in un famoso attentato, realmente accaduto, che portò alla morte di 270 persone. Il 21 dicembre del 1998 un aereo Pan Am in volo da Londra a New York precipitò Lockerbie, un villaggio in Scozia. Indagini successive chiarirono che non era stato un incidente ma una bomba plastica piazzata sul volo. Fu solo nel 2001 che vennero arrestati i due attentatori responsabili, appartenenti ad una cellula di intelligence libica.

La decisione dello sceneggiatore di inventare un attentato ex-novo è stata conseguenza di alcune esigenze creative che richiedevano una attualizzazione del fatto. Se vi va di scoprire qualcosa di più sulla pellicola, vi consigliamo la nostra recensione di American Assassin. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!