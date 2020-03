In America stanno riaprendo i Drive In mentre i cinema chiudono per il Coronavirus

Tra gli anni '50 e '60 i Drive In erano davvero alla moda, prima di essere lentamente soppiantati dai cinema veri e propri, a loro volta sostituiti dai grandi multisala, ma la Pandemia di Coronaviurs che sta obbligando queste ultime strutture a chiudere a tempo indeterminato sta favorendo proprio la riapertura dei Drive In.

Impossibile non sappiate come funzionano i Drive In, ma nella remota ipotesi non lo sappiate basta prendere la vostra auto, dirigersi verso un parcheggio o un parco adibito con una grande schermo all'aperto a cinema, pagare all'entrata il biglietto e godersi infine il film in uno dei posti scelti a poca distanza dal grande schermo. È anche possibile ordinare del cibo direttamente dall'interno dell'auto, a seconda di quanto sia aggiornato il Drive In in questione.



L'audio vine convogliato all'interno dell'autovettura tramite un altoparlante attaccato alla portiera o - sempre a seconda del Drive In - sintonizzandosi con la radio dell'auto sulla frequenza radio suggerita all'entrata. Pensate ce ne siano ormai pochi in giro in tutti gli Stati Uniti d'America? Ricredetevi, perché stando a un articolo del Los Angeles Times dedicato proprio alla rinascita dei Drive In, al momento sono 300 gli esercizi aperti e regolarmente in funzione.



Anche Edgar Wright si è dimostrato entusiasta della rinascita dei Drive In, condividendo l'articolo via Twitter.



Vi lasciamo allo speciale dedicato al digitale e allo streaming Universal e Disney.