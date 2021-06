America: qual è la storia del film Netflix di cui stanno parlando tutti?

A chiusura di questo caldo giugno 2021, Netflix ha pubblicato sulla piattaforma streaming l'irriverente, dissacrante e folle America: Il Film, lungometraggio d'animazione di stampo science fiction e parodia diretto da Matt Thompson (produttore esecutivo di Archer) e prodotto da Phil Lord e Chris Miller.

La storia del film è la seguente:



"Per svariati millenni le origini degli Stati Uniti d'America sono rimaste avvolte nel mistero, celate dall'ignoto. Chi ha creato la "terra dei liberi e patria dei coraggiosi" e perché? Solo i dinosauri possono rispondere a questa domanda... almeno fino a oggi. Per la prima volta nella storia dell'umanità l'incredibile e autentica nascita dell'America è svelata in AMERICA: IL FILM: un evento culturale ineguagliabile divulgato nell'unico modo approvato dai padri fondatori".



A rendere ancora più intrigante America: Il Film è il cast di doppiatori originali, composto da Channing Tatum (anche produttore), Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Judy Greer, Will Forte, Simon Pegg e Andy Sandberg. Ognuno di loro doppia personaggi come George Washington, Thomas Edison, Abe Lincoln o King James, per un'avventura ucronica davvero fuori di testa.



Lo avete già visto o siete curiosi di vedere questo intrigante America: Il Film di Matt Thompson? Diteci ovviamente cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.