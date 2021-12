America Latina: trailer, poster e data d'uscita per il nuovo film dei Fratelli D'Innocenzo

Presentato in anteprima al Festival di Venezia, America Latina di Fabio e Damiano D'Innocenzo si mostra al grande pubblico con il poster ufficiale e un trailer che svela anche la data d'uscita italiana nei cinema italiani.

Dopo la prima foto di America Latina ritroviamo il protagonista Elio Germano anche nel filmato promozionale disponibile come sempre nel player all'interno dell'articolo: il trailer avvisa che il terzo film dei Fratelli D’Innocenzo sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 13 gennaio 2022, con un cast che oltre ad Elio Germano include anche Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala e Filippo Dini, con la partecipazione di Massimo Wertmüller.

Tra paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse e tanta umidità, Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un'esistenza improntata all'abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l’imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita.

