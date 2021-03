America Latina, la prima foto di Elio Germano nel nuovo film dei fratelli D'Innocenzo

Fabio D'Innocenzo ha pubblicato su Instagram la prima immagine di Elio Germano in America Latina. Il film ha iniziato ufficialmente le riprese e la critica attende con fiducia il nuovo film dei fratelli D'Innocenzo, dopo l'ottimo riscontro ottenuto con La terra dell'abbastanza e soprattutto Favolacce, miglior sceneggiatura a Berlino.

La foto pubblicata da Fabio D'Innocenzo mostra Germano nei momenti immediatamente precedenti al ciak di una scena, come viene spiegato dal regista nel post.

Al momento poco si sa di America Latina, al di là delle dichiarazioni dei registi durante la Festa di Roma:"Ci avviciniamo al progetto con la stessa paura dei primi due. Il nuovo film sarà una storia d'amore nella direzione del 'sangue', cioè dell'espressione più forte dei sentimenti. Come fu un po' per La terra dell'abbastanza".



I fratelli d'Innocenzo hanno annunciato a novembre il loro nuovo film, e cercheranno di replicare il grande successo di Favolacce.

Tra i prossimi progetti in cantiere, Sky produrrà una serie tv sceneggiata dai D'Innocenzo. La conferma era arrivata lo scorso anno, poco dopo la vittoria dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino grazie a Favolacce.

Di recente Elio Germano ha recitato da protagonista nell'ultimo film di Sydney Sibilia, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, disponibile su Netflix.

Germano ha recitato anche in Favolacce e nel 2020 è apparso anche in Volevo nascondermi, diretto da Giorgio Diritti.