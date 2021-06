America: Il film, il folle trailer del film Netflix riscrive la nascita degli USA

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di America: Il film, nuova promettente pellicola animata dai "padri fondatori" dietro titoli come Archer, Spider-Man: Un nuovo universo, I mercenari - The Expandables e Magic Mike che racconta una folle versione alternativa della nascita degli Stati Uniti.

Basata su combattimenti con le lame, armature cibernetiche e jetpack, il filmatomostra una Rivoluzione Americana guidata da un muscolosissimo George Washington doppiato in originale da Channing Tatum, che sarà accompagnato nel cast vocale da Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Judy Greer, Bobby Moynihan, Raoul Max Trujillo, Killer Mike, Andy Samberg, Will Forte e Simon Pegg.

Questa la sinossi ufficiale: "Per svariati millenni le origini degli Stati Uniti d'America sono rimaste avvolte nel mistero, celate dall'ignoto. Chi ha creato la "terra dei liberi e patria dei coraggiosi" e perché? Solo i dinosauri possono rispondere a questa domanda... almeno fino a oggi. Per la prima volta nella storia dell'umanità l'incredibile e autentica nascita dell'America è svelata in AMERICA: IL FILM: un evento culturale ineguagliabile divulgato nell'unico modo approvato dai padri fondatori."

Diretto da Matt Thompson su una sceneggiatura di Dave Callaham, America: Il film debutterà su Netflix il prossimo 30 giugno.

Intanto, vi lasciamo a tutte le novità cinematografiche in arrivo su Netflix a giugno 2021