America Ferrera si dà alla regia dopo Barbie! Amazon produrrà il suo primo film

Forte della sua candidatura come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in Barbie, America Ferrera si prepara a debuttare come regista per la trasposizione del romanzo I Am Not Your Perfetct Mexican Daughter. L’opera, prodotta da Amazon, segnerà il ritorno alla collaborazione dell’attrice con la sceneggiatrice Linda Yvette Chávez.

Dopo aver parlato delle intenzioni di America Ferrera a proposito di una reunion di Ugly Betty, torniamo ad occuparci dell’artista californiana per riportare che presto potremo scoprire le sue doti dall’altra parte dell’obiettivo nel prossimo adattamento del libro della scrittrice statunitense Erika Sánchez.

Il film seguirà le vicende di Julia Reyes, adolescente che sogna di poter diventare una scrittrice di successo e che deve confrontarsi con i suoi genitori e con l’idea di dover somigliare forzatamente alla sorella, tragicamente scomparsa.

Il prodotto vedrà la sceneggiatura della Chávez, già impegnata al fianco dell’interprete di Barbie con cui ha co-prodotto Gentefied per conto di Netflix, piattaforma per cui era stato in precedenza programmato il nuovo adattamento.

Ancora non sono stati rivelati dettagli ulteriori riguardo il cast del film o a proposito dei tempi necessari per la realizzazione di un’opera che potrebbe lanciare verso una nuova direzione la carriera di un’attrice che ha già saputo farsi valere tanto sul piccolo quanto sul grande schermo.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più su I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, vi lasciamo alla nostra recensione di Barbie, opera per cui la Ferrera potrebbe essere premiata durante la prossima cerimonia degli Oscar.