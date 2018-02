AMC regalerà proiezioni speciali di Nelle Pieghe del Tempo ai i bimbi in difficoltà

I cinema AMC hanno annunciato oggi che collaboreranno con l'organizzazione benefica Color of Change per offrire proiezioni diper chi ne ha più bisogno.

La catena di cinema e l'organizzazione hanno lanciato l'iniziativa "Give A Child The Universe", che incoraggia benefattori individuali e di gruppo, ad acquistare e donare i biglietti per il film, consentendo così ai bambini meno fortunati di vedere la pellicola di mattina, nelle sale AMC, a partire dal 9 marzo.

Usando le donazioni, Color of Change distribuirà i biglietti ad un'appassionata rete di partner locali, scuole, e organizzazioni, consentendo così ai bambini di godere di questo titolo così atteso, indipendentemente dalle possibilità economiche. Il direttore esecutivo di Color of Change, Rashad Robinson, ha parlato di quanto sia importante permettere ai giovani, in particolare a quelli di colore, di guardare il film diretto da Ava DuVernay:

"Ava DuVernay ha deciso di cambiare le regole di Hollywood per quanto riguarda le persone di colore e le donne. Assumendo l'attrice nera adolescente Storm Reid nei panni dell'eroina al centro di questa storia, sia la regia che lo studio inviano un messaggio potente a milioni di giovani che vedranno qualcuno come loro che abbraccia la propria individualità e la propria forza per salvare il mondo. Siamo lieti di collaborare con AMC per garantire che il maggior numero possibile di giovani, indipendentemente dalle difficoltà economiche e finanziarie, possa vedere questo film rivoluzionario."

Nikkole Denson-Randolph, vice presidente dei contenuti speciali per AMC, ha anche rilasciato una dichiarazione che fa eco all'entusiasmo di Robinson per il team up e per il messaggio dle film:

"La storia di Nelle Pieghe dl Tempo parla ai di bambini di tutto il mondo, in questo film possono identificarsi e trarre ispirazione, e siamo entusiasti di celebrare questa pellicola in modo significativo, attraverso la visione di Ava DuVernay e in collaborazione con Colour of Change."

Basato sul libro per bambini di Madeleine L’Engle, Nelle Pieghe del Tempo vede nel cast Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Storm Reid, Zach Galifianakis, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw e Mindy Kaling.