Ambush, Aaron Eckhart e Jonathan Rhys Meyers protagonisti del nuovo action thriller

È il puntualissimo Deadline a informarci che Aaron Eckhart (Il Cavaliere Oscuro, Thank You for Smoking), Jonathan Rhys Meyers (Match Point) e Connor Paolo (Revenge) sono stati ufficialmente scelti come protagonisti di Ambush, nuovo e adrenalinico action thriller scritto e diretto da Mark Earl Burman (Piranha Sharks).

La storia del nuovo lungometraggio d'azione segue un commando d'elite formato da giovani soldati scelti guidati dal Capitano Drummond (Eckhart) e incaricati di raccogliere informazioni altamente riservate che potrebbero cambiare il destino della guerra. Ai margini della giungla, la squadra viene però attaccata dalla schiacciante e invisibile forza dell'esercito avversario. Il gruppo di Drummond dovrà superare le proprie apprensioni per inseguire e sconfiggere la forza nemica in un intricato labirinto di tunnel Cu Chi, pieni di soldati e trappole del vietcong.



Arianne Fraser, CEO di Highland Film Group - alla produzione - ha rivelato: "Jonathan Rhys Meyers e Connor Paolo sono degli attori meravigliosi e un grande appoggio d'azione per i ruoli di Aaron e Jason Geneo. Le riprese inizieranno a fine mese e siamo estremamente felici del cast messo insieme. Non vediamo l'ora di cominciare".



