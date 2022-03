Ambulance: Nuovo esplosivo trailer per l'action di Michael Bay con Jake Gyllenhaal

Ambulance è da poco arrivato al cinema in Italia, ma il marketing dietro la nuova fatica di Michael Bay non accenna a fermarsi. Infatti, è appena stato pubblicato un secondo video promozionale del nuovo film action con Jake Gyllenhaal, a breve distanza dall'ultimo trailer ufficiale di Ambulance.

In questo filmato, i fan di Michael Bay possono trovare tutto ciò che amano: vorticosi movimenti di macchina, montaggio frenetico, tensione alle stelle e, ovviamente, esplosioni. A dire il vero, questo trailer si concentra anche sul lato più umano e drammatico della vicenda, mostrandoci una scena in cui i due fratelli protagonisti cercano di trovare attraverso la musica un attimo di pace e quiete, mentre perseguono nella loro fuga dalla polizia a bordo di un'ambulanza.

Per quanto riguarda il cast, il video ci permette di dare una nuova occhiata a Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II, recentemente apparso come nuovo Morpheus in Matrix: Resurrections, nei panni dei fratelli rapinatori. Al loro fianco, troviamo la paramedica interpretata da Eiza Gonzalez, decisamente avvezza alle pellicole action, viste le sue precedenti interpretazioni in Baby Driver, Hobbs and Show e Godzilla vs. Kong.

Per farvi un'idea più precisa della trama, potete trovare qui di seguito un estratto dalla sinossi ufficiali di Ambulance: "Il veterano Will Sharp - Yahya Abdul-Mateen II - è alla disperata ricerca di soldi per pagare le spese mediche della moglie malata. Allora, decide di chiedere aiuto al fratello adottivo Danny - Jake Gyllenhaal - un carismatico criminale, che propone come soluzione la più grande rapina in banca della storia di Los Angeles: 32 milioni di dollari. Quando la loro fuga si mette male, decidono di rubare un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito e la paramedica Cam Thompson - Eiza Gonzalez - A quel punto, Will e Danny tenteranno di portare a termine la più folle fuga della storia di Los Angeles".

Infine, vi ricordiamo che il film è appena uscito al cinema e, nel caso foste ancora indecisi sul dedicargli una visione in sala, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Ambulance.