Ambulance: nel nuovo trailer del film di Michael Bay con Jake Gyllenhaal esplode tutto!

Universal Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer italiano di Ambulance, il nuovo film di Michael Bay con protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II, che abbiamo visto recentemente nei panni di Morpheus in Matrix Resurrections, ed Eiza González. Il filmato come ci si aspetta è ad alto tasso adrenalinico ed esplosivo!

Nel video in questione, che potete trovare in apertura, ci viene ricordato quanto spettacolare prometta di essere il film, difatti, in questi superlativi tre minuti, ci vengono mostrate sparatorie, inseguimenti della polizia, esplosioni e scampoli di scene d'azione dal montaggio serratissimo, in puro stile Michael Bay.

Il cineasta statunitense torna dietro le macchina da preso a circa tre anni di distanza dalla sua ultima fatica, 6 Underground, e prende le redini di un progetto che ha visto lasciare tre registi prima del suo arrivo. La sceneggiatura, scritta da Chris Fedak (Chuck), vede due fratelli adottivi impegnati nella più grande rapina della storia di Los Angeles, destinata a concludersi in una folle fuga in un'ambulanza rubata. Inoltre, uno dei temi centrali del film, oltre alla città di Los Angeles, sembra essere l'ambiguità morale dei rapinatori, costretti a questo gesto per pagare le spese mediche di una persona cara.

Universal aveva posticipato l'uscita di Ambulance al prossimo 8 aprile ma adesso grazie a questo nuovo trailer scopriamo che la data d'uscita è cambiata ancora: il film arriverà nelle sale italiane il 23 marzo prossimo, quindi tra soli 20 giorni!

Ambulance è prodotto da Michael Bay, Bradley J. Fischer, (Zodiac, Shutter Island) per New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiac, Scream 2022) e William Sherak (Finché morte non ci separi, Scream [2022]) per Project X, e il nominato all’Oscar Ian Bryce (saga di Transformers, Salvate il Soldato Ryan).

