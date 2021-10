Ambulance, ecco le prime immagini ufficiali del film di Michael Bay con Jake Gyllenhaal

Sono state diffuse online le prime immagini di Ambulance, il nuovo thriller d'azione del regista di successo Michael Bay che racconta una rapina finita male a bordo di un'ambulanza, e con essa arrivano molte complicazioni per i protagonisti Yahya Abdul-Mateen II e Jake Gyllenhaal.

Annunciato originariamente nel 2015, il progetto è un remake di un thriller danese con lo stesso nome uscito nel 2005, tuttavia la storia si differenzierà dall'originale. Michael Bay si è aggiunto al progetto nel 2020 e poco dopo è arrivato l'annuncio di Jake Gyllenhall nel cast di Ambulance.



La pellicola racconta la storia di un uomo (Yahya Abdul-Mateen II) che ha bisogno di $ 231.000 per un intervento chirurgico di cui sua moglie ha bisogno. In un disperato tentativo di ottenere i soldi, chiede aiuto a un amico criminale (Jake Gyllenhaal) e lo convince a prendere parte a una rapina da 32 milioni di dollari, che inevitabilmente va storta e li costringe alla fuga. La rapina va storta quando i due sparano a un ufficiale della polizia di Los Angeles, e sono presto in fuga in un'ambulanza con un paramedico (Eiza González) e l'ufficiale morente come loro prigionieri.

Potete vedere le prime immagini ufficiali in calce alla notizia, è cosa certa che in questo film non mancherà l'azione adrenalinica che ci si aspetta da Michael Bay come si può vedere dal video dal set di Ambulance pubblicato online dal regista stesso. Nonostante la vicenda si svolga prevalentemente in ambulanza, ne vedremo delle belle. Ambulance uscirà il 18 febbraio 2022 nelle sale USA.