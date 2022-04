Ambulance, Michael Bay non conosceva Yahya Abdul-Mateen II: 'Cos'è uno Yahya?'

Per Yahya Abdul-Mateen II è davvero un periodo d'oro: dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico grazie a Black Mirror e Watchmen, la star di Ambulance ha trovato in film come Noi e Matrix Resurrections una consacrazione che, però, pare non sia bastata a far conoscere il suo nome a Michael Bay.

Quando l'attore fu proposto al regista per il cast del film per cui Michael Bay ha stupito Jake Gyllenhaal recuperando due elicotteri letteralmente dal nulla, infatti, il cineasta più esplosivo della storia del cinema ammise candidamente di non averne mai sentito parlare.

A rivelare la cosa è stata lo stesso Michael Bay nel corso di un'anteprima di Ambulance tenutasi all'Academy Museum of Motion Pictures: "Il presidente di Universal Pictures Peter Cramer mi suggerì di dare uno sguardo a Yahya, e io risposi: 'Cos'è uno Yahya?'. Lui mi fa: 'È un attore', e io: 'Mai sentito nominare prima d'ora'" sono state le parole del regista di Armageddon.

Decisamente strano, considerando quanto il nome di Abdul-Mateen sia tra i più in vista della Hollywood degli ultimi 5 anni: visto il risultato, però, siamo sicuri che anche il buon Michael Bay sia rimasto colpito dalle sue doti attoriali! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Ambulance.