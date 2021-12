Ambulance: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza Gonzalez nel poster del film

Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza Gonzalez sono i protagonisti del poster ufficiale di Ambulance, il nuovo film diretto e prodotto da Michael Bay.

Avevamo già visto il poster italiano di Ambulance e un primo trailer per il film di Michael Bay, ma quest'oggi è stata diffusa un'altra immagine promozionale ufficiale, questa con tutti e tre i protagonisti in bella mostra.

Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza Gonzalez, assieme all'ambulanza del titolo, troneggiano infatti nel poster che trovate anche in calce alla notizia.

"Il veterano Will Sharp (Abdul-Mateen II), in disperato bisogno di soldi per coprire le spese mediche della moglie, chiede aiuto all'unica persona alla quale sa che non dovrebbe: suo fratello adottivo Danny (Gyllenhaal). Un carismatico criminale professionista, Danny gli offre il colpo della vita: la più grande rapina in banca che Los Angeles abbia mai visto, del valore di 32 milioni di dollari. Con la vita della moglie in gioco, Will non può rifiutare" si legge nella sinossi ufficiale del film "Ma quando, durante la fuga, tutto inizia ad andare storto, i fratelli in preda alla disperazione si appropriano di un'ambulanza con a bordo un poliziotto gravemente ferito e un tecnico di medicina d'urgenza, Cam Thompson (Gonzalez). In un adrenalinico inseguimento senza sosta, Will e Danny devono riuscire a sfuggire alle manovre della polizia, tenere in vita i propri ostaggi, e in un qualche modo cercare di non farsi fuori a vicenda".

Ambulance uscirà il 24 febbraio 2022 al cinema.