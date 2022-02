Ambulance, Jake Gyllenhaal ha diretto alcune scene del nuovo film di Michael Bay!

Abbiamo recentemente visto il teaser di Ambulance, nuovo film d'azione firmato da Michael Bay. Le immagini mostrano una serie di scene adrenaliniche, tra sparatorie, inseguimenti ed esplosioni. Ma sembra che non sia tutta farina del sacco di Bay. Secondo quanto riportato, infatti, in alcuni frangenti a dirigere è stato proprio Jake Gyllenhaal.

A raccontarlo è Yahya Abdul-Mateen, co-protagonista di Gyllenhaal nel film, che è rimasto molto sorpreso dalla cosa. "In alcuni momenti prendeva la telecamera da Mike [Bay] e poi ti guardavi intorno e vedevi che Jake stava girando la scena", ha detto l'attore a Esquire. "Non avevo mai visto una cosa del genere prima. Questo genere di cose mi incuriosiscono, ma non chiederei mai al regista di poter girare una scena".

Gyllenhaal invece, che secondo Andul-Mateen ha reso il set "il suo parco giochi", ha detto di essere sempre stato curioso di lavorare con Michael Bay, chiedendosi come sarebbero state le riprese di un film diretto dal celebre regista. Nella stessa intervista l'attore ha ammesso che Bay "può essere sfacciato e può essere imbarazzante" sul set.

Il film, che oltre ai due attori già citati vedrà nel cast anche Eiza Gonzalez, avrebbe dovuto fare il suo debutto in sala il 18 Febbraio. Tuttavia, in seguito a diverse valutazioni, l'uscita della pellicola è stata ritardata di un paio di mesi, ed è ora prevista per l'8 Aprile. Nell'attesa ecco il poster di Ambulance!