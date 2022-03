Ambulance, ecco la nostra intervista a Jake Gyllenhaal e Michael Bay!

Era trascorso ormai troppo tempo dall'ultimo carico di esplosioni e folli scene d'azione firmate Michael Bay: il regista di Pearl Harbor e The Island si era fatto vivo per l'ultima volta nel 2019 con 6 Underground, per cui questa prima parte di 2022 era decisamente il momento giusto per rilasciare questo Ambulance.

Mentre il trailer di Ambulance rilasciato nelle scorse settimane ci confermava l'immutata passione del regista per il far saltare in aria qualunque cosa gli capiti a tiro, dunque, noi abbiamo lavorato sottotraccia per presentarvi questo film nel miglior modo possibile, ovvero intervistandone regista e protagonisti.

In occasione dell'uscita del nuovo lungometraggio di Bay (che, ricordiamo, mancava sul grande schermo dai tempi di Transformers: L'Ultimo Cavaliere, essendo stato 6 Undergroud distribuito in streaming tramite Netflix), sul canale YouTube di Everyeye trovate dunque la nostra intervista al buon Michael e ai principali protagonisti del film, vale a dire Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ed Eiza Gonzalez!

Un occasione per approfondire la nostra conoscenza del nuovo lavoro del regista di Armageddon e per scoprire ulteriori retroscena su un film che si preannuncia, come sempre... Decisamente esplosivo! Messi da parte i giochi di parole sulla più grande passione di Bay, comunque, per saperne di più trovate qui alcune curiosità su Ambulance e sui suoi protagonisti.