Alla fine il Bayhem è diventato realtà: come riportato da ABC7 Chicago, nella metropoli dell'Illinois negli Stati Uniti un'ambulanza è rimasta coinvolta in un inseguimento con la polizia, situazione analoga a quella raccontata nel recente Ambulance di Michael Bay.

Secondo gli organi di stampa statunitensi, verso le 16:40 circa di ieri pomeriggio, un'ambulanza dei vigili del fuoco di Chicago è stata rubata mentre era parcheggiata in una strada nell'isolato 200 di West Cermak. L'uomo che ha rubato l'ambulanza è fuggito in direzione sud sulla Stevenson Expressway, con la polizia che si è lanciata all'inseguimento sulla 1-55 in direzione sud. Le forze dell'ordine hanno inseguito l'uomo per quasi due ore: punto di svolta verso le 18:20 CT, quando l'ambulanza ha improvvisamente rallentato fin quasi a fermarsi, col conducente che ha iniziato a gesticolare alla polizia fuori dal finestrino facendo pensare ad una possibile resa ... e invece no, dato che subito dopo il malvivente è ripartito a tavoletta.

Alla fine però la polizia è riuscita a forare uno degli pneumatici della vettura rubata mediante l'impiego di strisce chiodate, disposte sulla strada. L'inseguimento è terminato intorno alle 18:30 ora locale: il fuggitivo era arrivato fino a Dwight, Illinois, a oltre 110 km da Chicago. Dopo aver finto di arrendersi una seconda volta, ha provato a scappare anche a piedi ma gli agenti lo hanno immobilizzato immediatamente e preso in custodia. Al momento non è chiaro perché abbia rubato l'ambulanza.

Per altre letture, ecco tre film di Michael Bay da recuperare in streaming se avete amato Ambulance.