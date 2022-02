Ambulance: azione e adrenalina nel nuovo teaser del prossimo film di Michael Bay

Sono sicuramente giorni caldi per gli appassionati di cinema e serie TV, infatti, dopo le tante novità del Super Bowl della scorsa notte, tra cui spicca il primo trailer de Gli Anelli del Potere, Universal ha deciso di pubblicare un breve, ma intenso teaser di Ambulance, il nuovo film action di Michael Bay con protagonista Jake Gyllenhaal.

Nel video in questione, che potete trovare in apertura, ci viene ricordato quanto spettacolare prometta di essere il film, difatti, in appena una trentina di secondi, ci vengono mostrate sparatorie, inseguimenti della polizia, esplosioni e scampoli di scene d'azione dal montaggio serratissimo, in puro stile Michael Bay.

Il cineasta statunitense torna dietro le macchina da preso a circa tre anni di distanza dalla sua ultima fatica, 6 Underground, e prende le redini di un progetto che ha visto lasciare tre registi prima del suo arrivo. La sceneggiatura, scritta da Chris Fedak (Chuck), vede due fratelli adottivi impegnati nella più grande rapina della storia di Los Angeles, destinata a concludersi in una folle fuga in un'ambulanza rubata. Inoltre, uno dei temi centrali del film, oltre alla città di Los Angeles, sembra essere l'ambiguità morale dei rapinatori, costretti a questo gesto per pagare le spese mediche di una persona cara.

Nel cast troviamo nel ruolo dei protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II, che abbiamo visto recentemente nei panni di Morpheus in Matrix Resurrections, ed Eiza González (Baby Driver, Alita) come una paramedica che si ritrova, suo malgrado, coinvolta nell'inseguimento della polizia.

Infine, vi ricordiamo che l'uscita al cinema del film è prevista per il prossimo 8 aprile e vi consigliamo di dare un'occhiata al poster di Ambulance con Jake Gyllenhaal per ingannare l'attesa.