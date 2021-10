Ambulance, adrenalina e inseguimenti nel trailer del nuovo film di Michael Bay

Dopo aver visto le prime immagini ufficiali di Ambulance, possiamo dare un'occhiata al trailer del nuovo film di Michael Bay, pubblicato nella giornata di giovedì da Universal Pictures. Il film è basato sul thriller danese del 2005 Ambulancen, diretto da Laurits Munch-Petersen e Lars Andreas Pedersen.

Le immagini del trailer di Ambulance sono visibili anche all'interno della notizia. Il film ha per protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II, che interpretano due fratellastri. Racconta la storia del veterano decorato Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II), che, alla disperata ricerca di soldi per coprire le spese mediche di sua moglie, chiede aiuto all'unica persona a cui non dovrebbe, il suo fratello adottivo Danny (Jake Gyllenhaal). Quest'ultimo, un criminale incallito, gli propone il colpo del secolo: una rapina alla banca di Los Angeles.

Qualcosa però va storto, e i due fratelli per scappare dirottano un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito. Will e Danny si ritrovano così braccati dalle forze dell'ordine, e iniziano una fuga a tutta velocità lungo le strade di Los Angeles, in cui dovranno cercare di sopravvivere e mantenere in vita i loro ostaggi.

La sceneggiatura di Ambulance è scritta da Chris Fedak, mentre il regista Michael Bay figura anche tra i produttori, insieme tra gli altri a James Vanderbilt, William Sherak e Ian Bryce.