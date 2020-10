Ambra Angiolini: 'Ho sofferto di bulimia, la mia era fame d'amore da colmare'

Ambra Angiolini è una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi anni. Conosciamo tutti i suoi esordi da bambina prodigio a Non è la Rai ma, la notorietà così improvvisa ha avuto delle conseguenze piuttosto critiche sulla vita della giovane ragazza.

Come dichiarato nel corso di varie interviste, Ambra ha dovuto fare i conti con lo spettro della bulimia, una grave disturbo alimentare che le ha provocato non pochi problemi nel corso della sua vita.

"Ho fatto tante campagne contro la bulimia perché ho avuto questo problema per un po' di tempo. È una fame d’amore che devi colmare, che non va condivisa con tutti ma va raccontata una volta guariti, perché ci sono tante persone che hanno bisogno di capire che si può superare. Bisogna cercare il proprio cibo, che non è quello reale ma è un cibo diverso. È una malattia vera e una società che impone un solo modello è una società che consegna questa malattia agli adolescenti e alle persone più fragili".

L'attrice ha però rivelato che il sui voto interiore è stato colmato dalla nascita dei suoi figli, che hanno permesso di soddisfare quell'inesausta fame d'amore: "Quando sono rimasta incinta di mia figlia Iolanda la fame d’amore si è finalmente placata e con la nascita poi di Leonardo tutto si è stravolto. Sono stati la mia rinascita".

Vi lasciamo intanto alla nostra recensione de La Scelta, il film con Ambra Angiolini che questa sera andrà in onda su Rai Movie.