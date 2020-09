Ambra Angiolini, ecco alcune delle migliori performance della star di Stai lontana da me

Questa sera va in onda su Rai 3 Stai lontano da me, film del 2013 diretto da Alessio Maria Federici, con protagonisti Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Si tratta del remake di un film francese che narra le vicende di un consulente di coppia molto sfortunato che incontra Sara, una giovane donna disposta a tutto pur di vivere il vero amore.

L'interprete femminile di questa pellicola ne ha fatta di strada, tutti ricorderanno i suoi inizi in Non è la Rai. Ora, è un'attrice affermatissima che nel corso degli anni ha saputo conquistare il pubblico e la critica. Tra le sue performance migliori ricordiamo Saturno Contro, film del 2007 di Ferzan Özpetek in cui veste i panni di Roberta, una ragazza tossicodipendente patita di astronomia.

L'anno successivo è stata scelta poi da Cristina Comencini per Bianco e Nero, in cui interpreta Elena, una donna impegnata su più fronti spesso vittima di spiacevoli episodi di razzismo e dei pregiudizi più bigotti. Nel 2011 prende parte poi ad Immaturi, una commedia corale di Paolo Genovese, in cui degli adulti più di nome che di fatto, sono costretti a ripetere l'esame di maturità.

Negli ultimi anni è arrivata poi la definitiva affermazione non solo nel mondo del cinema ma anche in quello del teatro. La carriera di Ambra Angiolini nonostante un passato difficile è ormai inarrestabile. L'attrice è stata in grado di sfornare praticamente un film all'anno. Ricordiamo ad esempio Viva l' Italia, Ci vediamo a casa, Maldamore, Mai Stati Uniti, La scelta e 7 minuti.

In attesa di rivedere questa sera il film di cui è protagonista, date un'occhiata alla nostra recensione di Stai lontana da me.