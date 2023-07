Amblin, nuovo accordo con Universal per Steven Spielberg: a casa il 20% del personale

A distanza di decenni dall'inizio di una collaborazione che si è rivelata estremamente proficua, Amblin Partners di Steven Spielberg e Universal Pictures hanno deciso di consolidare ulteriormente il loro legame. In base ad un comunicato ufficiale comunicato ai media, Amblin e Universal hanno annunciato un nuovo accordo pluriennale.

In base a quanto si legge su The Hollywood Reporter, Universal inizierà a co-finanziare i film prodotti da Amblin. Purtroppo, a seguito di questo accordo, il 20% del personale internazionale, marketing e post-produzione è stato licenziato.



"Universal è la casa del mio ancestrale studio e questo prossimo capitolo della nostra partnership di lunga data fornirà ad Amblin la flessibilità creativa e l'autonomia che sono consapevole ci permetteranno di avere successo insieme in futuro. Sono eternamente grato a tutto il nostro team di Amblin per il lavoro e la dedizione nel corso degli anni e sono grato anche a Donna [Langley] e a tutti alla Universal per il loro impegno e la loro collaborazione e non vediamo l'ora che arrivi la nostra prossima avventura insieme" ha dichiarato il regista. Spielberg non ha ancora deciso il prossimo film che girerà dopo l'ultimo capitolo uscito nelle sale.



Donna Langley ha risposto alle parole del regista:"Siamo entusiasti di far evolvere la nostra partnership con Steven e cementare insieme la nostra eredità creativa che ha portato a così tanti film iconici Universal nell'ultimo mezzo secolo. Steven e il team di Amblin sono stati partner eccezionali e non vediamo l'ora che arrivi questo prossimo capitolo".

Dagli anni '80 in poi Amblin ha rappresentato un pilastro fondamentale per Universal Pictures con film come E.T. - L'Extraterrestre e Jurassic Park, Ritorno al futuro e I Flintstones. L'ultima collaborazione è stata The Fabelmans, l'ultimo film diretto da Spielberg.



