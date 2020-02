Parte l'ambizioso progetto Apulia Studios: previsti nuovi set cinematografici in Puglia

Il cinema italiano potrà beneficiare di un nuovo ambizioso progetto, ossia la creazione di un complesso di set cinematografici in Puglia, più precisamente in provincia di Taranto: gli Apulia Studios.

Secondo quanto riportato da Variety, l'idea parte da un'iniziativa dell'imprenditore Antonio Albanese e da due ex-dirigenti della Apulia Film Commission e fondatori della casa di produzione Fidelio, Silvio Maselli e Daniele Basilio.



Albanese ha infatti acquisito un ex-parco acquatico dall'estensione di 450,000 metri quadrati, nel comune di Castellaneta Marina, a meno di un'ora d'auto da Taranto. Il piano è quello di convertire il complesso in un luogo ideale per la produzione di nuovi progetti cinematografici, con ben nove set e due vasche a disposizione e i cui lavori dovrebbero terminare entro il 2021.



"Abbiamo visto qualcosa di unico in questo sito e che deriva dalla sua posizione", ha spiegato Basilio, il quale ha sottolineato l'importanza di poter convertire le piscine del parco in vasche dove poter girare scene acquatiche, soprattutto per quanto riguarda il cinema europeo: "In questo momento, chi ha bisogno di girare in una vasca deve andare a Malta". Basilio ha anche spiegato che gli ingegneri hanno previsto un totale di 18,000 metri quadrati di set e che il più grande occuperà 5,000 metri quadri.

Per la riuscita del progetto, gli ideatori si aspettano di raccogliere 50 milioni di euro nei prossimi tre mesi, in modo da far partire i lavori entro la fine dell'anno e inaugurare così le prime strutture durante la primavera del 2021, per poi completare il tutto nei mesi seguenti.



L'importanza di un nuovo complesso cinematografico in Italia è sottolineata anche dall'aumento di produzioni targate Netflix e Amazon nel nostro territorio, che hanno portato studi come Cinecittà a essere sempre occupati. Per questo, secondo Basilio, si è "pronti per un nuovo grande complesso".

Insomma, dopo aver attirato la produzione di film come I due Papi, o il prossimo film di James Bond No Time To Die, l'Italia si appresta a rilanciare ulteriormente la sua importanza nel panorama cinematografico internazionale.