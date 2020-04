Un'ambientazione di The Walking Dead 10 è stata cambiata per far posto al film su Rick?

Il nuovo promo di TWD World Beyond ci riporta indietro al rapimento di Rick Grimes, ma dovremo attendere ancora un po' per avere dettagli sul film che lo vedrà protagonista. Per quanto riguarda l'ambientazione possiamo però intuire alcuni elementi grazie alle parole della sceneggiatrice e a quanto accaduto nella decima stagione di The Walking Dead.

Nelle recenti puntate è stata introdotta una Znuova location legata al personaggio di Princess. L'eccentrica new entry accoglie Eugene, Ezeckiel e Yumiko quando questi entrano in una città di passaggio, nel loro viaggio verso la comunità di Stephanie in West Virginia. Fino ad ora non c'era motivo di presumere che quella mostrata fosse una città diversa rispetto alla Pittsburgh del fumetto.

Semmai il problema era che, partendo da Alexandria per andare in West Virginia, Pittsburgh costituirebbe una deviazione notevole, e la sceneggiatrice conferma che la città vista nella serie non è la stessa del fumetto, anche se ne riprende lo skyline: "No, non dovrebbe rappresentare Pittsburgh. Abbiamo scelto un percorso diverso. Stavamo considerando le destinazioni del fumetto sulla mappa e ci siamo detti 'Pittsburgh sembra un po' fuori mano'. E poi, c'è stata una richiesta da Scott Gimple per evitare quell'area a causa degli altri universi, e quindi abbiamo seguito una strada diversa".

La volontà di Gimple, supervisore di TWD, sembra essere quella di esplorare quelle aree nello spin-off World Beyond, che come sappiamo sarà collegato ai film. L'unico dettaglio che è stato anticipato riguardo a Rick è che è stato portato dal CRM a Philadelphia, poco lontano da Pittsburgh: per questo i personaggi della serie non possono avvicinarsi troppo a questi luoghi. Per di più il viaggio di Michonne avrebbe rischiato di perdere senso, soprattutto se Eugene e gli altri avessero raggiunto con facilità la zona in cui Rick si trova. È molto probabile infatti che anche Michonne compaia nei film di TWD.