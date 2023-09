Dove è ambientato The Equalizer? Tutte le location della saga

Dove è ambientato The Equalizer? Dopo l'uscita nelle sale di The Equalizer 3, scopriamo tutte le location della famosa saga action diretta da Antoine Fuqua e interpretata dal due volte premio Oscar Denzel Washington.

Il primo capitolo della saga, The Equalizer, uscito nel 2013, è ambientato a Boston ed è stato girato interamente nello stato del Massachusetts, tra le città di Haverhill, Chelsea, South Hamilton, Ipswich, Boston e Salisbury. Il sequel, The Equalizer 2: Senza perdono, la prima volta che Denzel Washington realizzò un 'capitolo 2' nella sua lunga carriera, è ambientato nuovamente a Boston ma questa volta le riprese hanno luogo nella zona South End della metropoli del Massachusetts, oltre che a Lynn Shore Drive a Lynn, Massachusetts, sul Powder Point Bridge a Duxbury, Massachusetts, e a Brant Rock, Massachusetts, che ospitò le riprese della scena d'azione finale. Inoltre, le scene degli interni sono state girate in uno studio a Canton, sempre Massachusetts.

Passiamo ora al capitolo più internazionale di tutta la saga, ovvero il terzo episodio The Equalizer 3 - Senza Tregua: l'action, nel quale il premio Oscar Denzel Washington torna ad interpretare per la terza volta l’ex agente governativo Robert McCall nell’ultimo capitolo della saga dell'inflessibile giustiziere, è una produzione anche italiana, targata Sony Pictures in collaborazione con Eagle Pictures, con una storia ambientata e girata interamente in Italia, sulla Costiera Amalfitana e a Roma, negli Studi di Cinecittà.

Per altri contenuti ecco perché The Equalizer 3 sarà l'ultimo capitolo della saga.