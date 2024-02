Ambientare Madame Web nel 2003 è stato un errore? Il caso della PSP!

L'elenco dei motivi che hanno reso fallimentare Madame Web è lungo, anzi lunghissimo e potete recuperarli nella nostra recensione di Madame Web ma a questi si aggiunge anche la timeline che ha generato non poche perplessità.

Madame Web è ambientato nel 2003, due anni dopo la nascita di Peter Parker di Tom Holland: ovviamente non sarebbe uno Spider-Man Universe di Sony se ci fosse anche solo lontanamente la presenza di Spider-Man, ma la scelta di questa data, secondo alcuni, ha affossato ancor di più la pellicola.

I motivi sono semplici: nei fumetti non c'è traccia dell'incidente di Cassandra Webb nell'anno 2003 tanto da giustificare una tale scelta. Inoltre, sia Morbius che la saga di Venom sono ambientati molti anni più avanti ma a questo si aggiunge anche un errore di Sony da tenere in considerazione. Una youtuber, infatti, avrebbe notato in una clip la presenza di una comparsa che gioca con una consolle PSP. Peccato però che la Sony PlayStation Portable sia uscita nel 2005, due anni dopo gli eventi narrati nel film.

Manca l'attenzione al dettaglio in Madame Web e non solo: la regista ha affermato di non sentire la mancanza di riferimenti a Spider-Man nel film con protagonista Dakota Johnson, anzi è stato più volte sottolineato come la sua assenza abbia dato più libertà di sviluppo nella storia. Forse fin troppa tanto da far naufragare qualsiasi possibilità che Madame Web fosse l'iniziato di un franchising per Sony.