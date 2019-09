Amber Heard e Willem Dafoe nella nuova foto di backstage dal set di Aquaman

Una foto apparsa su Instagram, scattata durante le riprese di Aquaman, offre ai fan uno sguardo su Amber Heard, che interpreta Mera, e Willem Dafoe, nel ruolo di Vulko. I due indossano i rispettivi costumi, sono abbracciati e sorridenti.

In Aquaman di James Wan, i due personaggi hanno avuto un ruolo cruciale nel far sì che Arthur Curry (Jason Momoa) accettasse di diventare il Re di Atlantide e salvasse il loro pianeta natale. Con il regno a rischio sotto il dominio del re Orm, infatti, è Vulko a inviare Mera a convincere Aquaman a prendere il suo posto come legittimo sovrano.

Dopo aver fatto una breve apparizione in Justice League di Zack Snyder, Amber Heard ha ripreso il ruolo di Mera in Aquaman ed è pronta a tornare nel sequel, Aquaman 2, le cui riprese partiranno solo nel 2021 anche a causa di un altro impegno di James Wan, che dovrebbe comunque dirigere anche il sequel. Non c'è stata ancora, invece, nessuna dichiarazione ufficiale circa il ritorno di Willem Dafoe, anche se la sua presenza appare probabile, dal momento che il personaggio di Vulko è sopravvissuto al primo film.

Nel cast di Aquaman erano presenti anche, tra gli altri, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Ludi Lin e Temuera Morrison.

La sceneggiatura di Aquaman 2 sarà scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick.