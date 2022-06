Amber Heard: il Washington Post non elimina l'articolo (ma aggiunge un disclaimer)

L'annuncio della vittoria di Johnny Depp nel processo per diffamazione contro Amber Heard, in merito al suo articolo per il Washington Post, ha creato ovviamente una serie di conseguenze a cascata. Fra queste, la decisione dell'autorevole testata di lasciare l'articolo, aggiungendovi però una lunga appendice iniziale.

Si susseguono di ora in ora gli aggiornamenti sulle conseguenze, positive da un lato e negative dall’altro, dopo la conclusione del processo Depp contro Heard, che ha visto l’attore uscire sostanzialmente vittorioso – e praticamente riabilitato – salvo una condanna (nettamente inferiore) anche nel merito del contro-processo per diffamazione di Amber Heard. L’attrice si metterà in tasca 2 milioni di dollari, ma dovrà versarne 10 milioni e 350 all’ex marito. Il problema, fa sapere la sua avvocata, è che Amber Heard non avrebbe i soldi per coprire il risarcimento. Ma al di là delle conseguenze lavorative per i due attori e delle varie dichiarazioni dei protagonisti, c’era pure un terzo “attore” giuridico di cui tener conto. Vale a dire il megafono messo a disposizione ad Amber Heard.

Si parla del Washington Post, testata pure autorevolissima che però, nel lontano 2018, incappò nell’errore di concedere alla Heard un editoriale di opinione (in gergo, op-ed) come molti altri si erano concessi nell’ambito del #MeToo. Considerato che proprio quell’articolo è oggetto di condanna, veniva da chiedersi se non sarebbe stato rimosso. Ma il Washington Post ha adottato una strategia che molti potrebbero non condividere, ma che è effettivamente la più corretta in ottica di etica giornalistica.

Vale a dire lasciare l’articolo a disposizione, in quanto tassello della cronistoria e proprio per non nascondere la polvere sotto il tappeto, aggiungendovi però una lunga appendice iniziale per rendere la lettura consapevole e problematizzarne il contenuto. La nota dell’editore, inserita nella giornata di ieri e di cui vi riportiamo la traduzione integrale, ripercorre sostanzialmente i risultati del processo e “rigetta” le sezioni dell’articolo contenenti le diffamazioni - trovate qui i capi di imputazione ad Amber Heard - e il racconto dell’esperienza della Heard a titolo personale, di fatto inammissibile. Rimane invece il “valore collettivo” dell’editoriale.

“Nel 2019, Johnny Depp ha citato in giudizio Amber Heard per diffamazione derivante da questo editoriale del 2018. Il 1 giugno 2022, a seguito di un processo nella contea di Fairfax, Virginia Circuit Court, una giuria ha ritenuto Heard responsabile per tre capi di imputazione per le seguenti dichiarazioni, che Depp ha affermato essere false e diffamatorie: (1 - Titolo) "Ho parlato contro la violenza sessuale - e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare". (2) "Poi, due anni fa, sono diventata una figura pubblica rappresentativa degli abusi domestici e ho sentito tutta la forza dell'ira della nostra cultura per le donne che si esprimono". (3) "Ho avuto il raro vantaggio di vedere, in tempo reale, come le istituzioni proteggono gli uomini accusati di abusi". La giuria ha rilevato separatamente che Depp, tramite il suo avvocato Adam Waldman, ha diffamato Heard per una delle tre imputazioni della sua controquerela".



