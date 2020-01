Amber Heard vs Johnny Depp: coinvolto anche James Franco, ma in forma privata

La battaglia legale fra Amber Heard e Johnny Depp continua incessante, e gli ultimi aggiornamenti segnalano anche il coinvolgimento diretto di James Franco, chiamato a testimoniare.

Secondo un rapporto di The Blast, Franco, che è stato citato in giudizio, sta però cercando di mantenere assolutamente privato il suo coinvolgimento nel caso e ha chiesto che la sua deposizione e le risposte siano sigillate. Stando alle fonti, l'avvocato di Franco avrebbe inviato una lettera al team legale di Depp, chiedendo di includere negli atti un documento che protegga gli interessi del suo assistito: nel documento sarebbe stata allegata anche una clausola secondo cui, qualora la testimonianza di Franco dovesse trapelare, l'attore dovrà essere risarcito per danni.

Il coinvolgimento di Franco nel divorzio fra la Heard e Depp consiste nel fatto che l'attore avrebbe incontrato la Heard nell'ascensore del condominio in cui la coppia viveva appena un giorno dopo l'incidente di maggio 2016, lo stesso che è al centro del caso legale. Un video delle telecamere di sorveglianza mostra Franco entrare nell'ascensore, dentro il quale sta viaggiando la Heard. I due escono al piano dell'attico, dove sorge l'appartamento di Depp, e secondo quanto riferito gli avvocati di Depp vogliono interrogare Franco e chiedergli se la Heard mostrasse lesioni visibili durante il loro incontro.

Di contro, ricordiamo, l'attrice ha chiesto che l'ex marito venga sottoposto a perizia psichiatrica. Il processo però è stato recentemente rimandato a causa di un ritardo nella consegna di alcuni documenti.

Come al solito, vi terremo aggiornati su ogni eventuale sviluppo.