Amber Heard vs Johnny Depp, l'attrice patteggia: 'Perso fiducia nella giustizia americana'

Le vicende legali di Johnny Depp e Amber Heard ci hanno accompagnato per mesi: la causa per diffamazione intentata dall'ex-star di Pirati dei Caraibi è diventata nel giro di poco tempo una delle questioni mediatiche più seguite degli ultimi anni, nel bene e (molto spesso) nel male, fino alla definitiva conclusione giunta in queste ore.

Dopo aver annunciato poche settimane fa di voler ricorrere in appello contro Johnny Depp in seguito alla vittoria dell'attore in tribunale, Amber Heard ha infatti deposto le armi e deciso di patteggiare: "Ho preso la difficile decisione di risolvere la causa per diffamazione intentata dal mio ex-marito contro di me in Virginia. Per me è importante ribadire di non aver avuto scelta. Ho difeso la mia verità, e nel farlo la mia vita è andata distrutta. La denigrazione che ho conosciuto sui social media è stata la testimonianza di come le donne vengano colpevolizzate quando si fanno avanti" si legge nel post pubblicato da Heard.

L'attrice prosegue: "Prendo questa decisione dopo aver perso ogni fiducia nel sistema legale americano, con le mie testimonianze che sono diventate materiale di intrattenimento e foraggio per i media. [...] Nel risolvere questa causa decido di riprendermi la libertà di dedicare il mio tempo libero al lavoro che mi ha permesso di guarire dopo il divorzio".

Parole che, come al solito, non mancheranno di far discutere, e che ci lasciano con una certezza: nonostante il processo reale sia finalmente giunto a termine, quello portato avanti sui social e dall'opinione pubblica proseguirà ancora per molto, molto tempo. Di recente, intanto, anche Helena Bonham Carter si era schierata dalla parte di Johnny Depp.