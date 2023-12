Amber Heard, virale impressionante cosplay di Mera dopo la debacle di Aquaman 2

Jason Momoa dirà addio ad Aquaman molto probabilmente, così come Amber Heard saluterà definitivamente Hera, anche se un cosplay di quest’ultima è andato virale nelle ultime ore.

Molti fan della saga non sono rimasti soddisfatti della presenza di Heard, seppur ridotta, all’interno della pellicola, ed è forse questo il motivo per cui un cosplay della regina degli abissi, realizzato dalla cosplayer Brianna Torres, è diventato decisamente virale, nonostante i post siano stati pubblicati parecchio tempo fa.

Per Aquaman 2 nulla è stato semplice, a partire dalla realizzazione, colpita da parecchie polemiche riguardanti la già menzionata Amber Heard, e rumour riguardanti atteggiamenti non proprio gentili da parte di Jason Momoa sul set della pellicola. Nonostante ciò, il film è arrivato di recente nei vari cinema di tutto il mondo, sbattendo contro il muro delle critiche e incassando decisamente poco rispetto alle aspettative iniziali, segnando l’ennesimo flop per il DCEU. Il sequel della saga diretto da James Wan ha infatti incassato solamente 27.7 milioni di dollari nel weekend di apertura, a fronte di un budget di 207 milioni di dollari. Aquaman e il regno perduto registra un indice di gradimento del 35% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes da parte della critica, e un 79% di gradimento da parte del pubblico.

Ma quali sono le 5 questioni rimaste in sospeso da Aquaman e il regno perduto?