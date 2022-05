Amber Heard fece uso di droghe con un 'conoscente di alto profilo' dopo il divorzio

Sia Johnny Depp che Amber Heard non hanno mai fatto mistero di esser più volte ricorsi all'ausilio di alcol e droghe nel corso della loro vita, in particolar modo durante periodi burrascosi come, neanche a dirlo, quello che copre l'intera durata della loro relazione: un argomento di cui si è tornati a parlare in tribunale in queste ultime ore.

Dopo il rifiuto alla richiesta di Amber Heard di archiviare il caso per inconsistenza delle prove, infatti, un'ex-infermiera della star di Aquaman ha parlato dell'utilizzo di sostante stupefacenti da parte dell'attrice, tornando su fatti già noti ma indugiando anche su un dettaglio che farà sicuramente la gioia degli appassionati di gossip.

Secondo la testimonianza di Erin Falati (questo il nome dell'infermiera chiamata a deporre in tribunale), Heard avrebbe infatti ammesso in sua presenza di aver fatto uso di varie sostanze non soltanto durante eventi come il Coachella 2016 (si parla di un mix di MDMA, funghi allucinogeni ed alcol), ma anche e soprattutto dopo il divorzio da Depp, quando a farle compagnia ci sarebbe stato un "conoscente di alto profilo".

Nonostante l'assenza di nomi, l'attenzione dei più si è immediatamente spostata su Elon Musk e James Franco, chiacchieratissime frequentazioni di Heard in tempi relativamente recenti: vedremo, a questo punto, se nei prossimi giorni salteranno fuori ulteriori dettagli al riguardo. Sul fronte opposto, intanto, il manager di Depp ha parlato di un accordo milionario con Disney saltato a causa delle accuse di Amber Heard.