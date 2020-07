Amber Heard, con la sua truccatrice, assicura: 'Non mi sono mai dipinta dei lividi finti!'

Durante il suo terzo giorno di testimonianza nel processo per diffamazione di Johnny Depp, la star Amber Heard e la sua truccatrice hanno negato che l'attrice abbia mai dipinto dei lividi finti sul suo viso per incastrare l'ex marito.

L'attore di Animali fantastici e Pirati dei Caraibi ha intentato causa al Sun dopo che il tabloid lo ha accusato, tramite la Heard, di essere un picchiatore di mogli, cosa che l'attore ha sempre negato. Nelle scorse ore Eleanor Laws, uno dei membri del team legale di Depp nel processo, ha interrogato la Heard sul famoso incidente avvenuto tra i due ex coniugi nella casa in affitto australiana nel 2015, nonché sulle accuse secondo cui la Heard avrebbe fabbricato lividi sul suo viso per ricevere un ordine restrittivo temporaneo contro l'ex marito.

Il volto tumefatto della Heard comparve in una famosa foto durante il talk show Late Late Show con James Corden, andato in onda poco dopo "una delle notti peggiori e più violente" della relazione con Depp. La donna sostiene che lui la schiaffeggiò e le strappò dei capelli trascinandola per l'appartamento, colpendola ripetutamente con dei pugni in testa.

Come potete vedere nella foto in calce, l'attrice andò in tv con un vistoso livido, ma l'avvocato Laws durante il processo ha riportato la testimonianza di un'infermiera, tale Erin Boerum, che vide la Heard subito dopo il presunto attacco e confermò la totale assenza di lividi o ferite, fatta eccezione per un piccolo taglio sul labbro, che, come ha fatto notare l'avvocato, sarebbe stata molto facile da auto-infliggersi.

La Heard però ha negato: "Certo che no. Avevo due occhi neri, un naso rotto, una costola rotta ... Avevo lividi su tutto il corpo."

Anche la stilista Samantha McMillen aveva precedentemente testimoniato contro l'attrice, confermando di non aver visto segni visibili sull'attrice il giorno dell'apparizione al Late Late Show, ma a sua volta l'attrice si è difesa con la testimonianza della sua truccatrice personale, Melanie Inglessis, che ha testimoniato raccontando di aver usato una grande quantità di correttore per nascondere le lesioni.

