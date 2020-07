Amber Heard tradiva Johnny Depp con Leonardo DiCaprio e Channing Tatum? La nuova accusa

Johnny Depp accusava Amber Heard di avere relazioni clandestine con alcune star di Hollywood, a cui l'attore si riferiva con nomignoli di scherno. Sarebbe questa la nuova accusa dell'attrice nei confronti dell'ex marito, nella causa che vede Depp accusare di diffamazione il tabloid The Sun. Le frasi sono state riportate lunedì in tribunale.

Amber Heard ha sostenuto che l'attore 'era molto geloso' e considerava quasi tutti i colleghi di set della moglie 'una minaccia sessuale', come si evince da una dichiarazione presentata al tribunale londinese.

"Mi ha accusato di avere relazioni con ciascuna delle mie co-star, film dopo film: Eddie Redmayne, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton, Channing Tatum. Anche le partner femminili come Kelli Garner" ha dichiarato Heard.



Secondo l'attrice, Johnny Depp l'avrebbe anche accusata di averlo tradito con Leonardo DiCaprio, con il quale Heard fece un'audizione:"Mi tormentava su questa cosa, specialmente quando era ubriaco o aveva assunto sostanze stupefacenti, aveva dei soprannomi dispregiativi per ognuno dei miei colleghi che considerava una minaccia. Ad esempio, Leonardo DiCaprio era 'testadizucca', Channing Tatum era 'testa a patata' e Jim 'escremento' Sturgess".

Inoltre Depp avrebbe scritto al suo agente deridendo Elon Musk, sostenendo che la moglie avesse una relazione con 'Mollusk'.

L'attore avrebbe parlato con persone che erano al corrente delle sue presunte avventure extra-coniugali.

Amber Heard sostiene che Johnny Depp abbia una doppia personalità ma la stessa attrice ha subito delle accuse; Heard avrebbe ferito con un vetro il marito durante un violento litigio.