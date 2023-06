Amber Heard è tornata, la reazione dei fan però è stata inaspettata

Amber Heard ha indubbiamente la carriera attoriale segnata da quelle che sono state le diatribe legali legate al suo rapporto con l'ex marito Johnny Depp. Inutile parlare poi di come le cose siano precipitate per lei alla fine del processo che l'ha identificata come colpevole delle accuse rivoltele.

Se è pur vero che potevamo aspettarci una vera e propria ovazione per il ritorno di Johnny Depp nel settore cinematografico, vista anche la calorosa accoglienza riservatoli all'ultima edizione del festival di Cannes, lo stesso non lo si poteva prevedere per Amber Heard.

Infatti, dopo le varie petizioni per rimuovere il personaggio da lei interpretato in Aquaman: Il Regno Perduto, e le varie dichiarazioni sui social che lasciavano trasparire un atteggiamento tossico, molti di coloro che la sostenevano hanno iniziato a comportarsi in tutt'altro modo.

Di conseguenza, in molti si chiedevano quale sarebbe stata la reazione quando la Heard si fosse presentata sul tappeto rosso al Taormina Film Festival, vista l'uscita imminente del thriller con lei protagonista The Fire, le cui riprese si sono concluse nel 2018.

Con sgomento di molti però, all'evento Amber Heard è stata accolta con una vera tempesta d'affetto, mentre lei si è messa a firmare autografi sfoggiando un sorriso smagliante.

Sicuramente quindi la battaglia legale l'ha colpita profondamente, ma ora, sperando che non si ripresentino occasioni per tornare a colpire l'ex marito, per lei potrebbe forse iniziare un periodo di redenzione?

Nell'attesa di scoprirlo, sapevate che Amber Heard scriverà un libro su Johnny Depp? Oltretutto, se siete curiosi ecco qui la nostra recensione di Aquaman.